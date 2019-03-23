صادرات الإمارات.. زيادة مستمرة

المصدر: إعداد: عمرو عادل - غرافيك : حسام الحوراني - المصدر: مصرف الإمارات المركزي

واصلت الصادرات الإماراتية تحقيق زيادة مستمرة عاماً بعد آخر، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.



ويؤكد منحنى النمو السنوي في الصادرات النفطية وغير النفطية للدولة خلال العام الماضي، أن المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة رؤية ومنهجية وسياسات ناجحة ومستقرة.