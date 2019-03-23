متاجر «دبنهامز» تغرق في الديون

المصدر: لندن - د ب أ

طالبت سلسلة متاجر «دبنهامز» البريطانية حملة سنداتها بالموافقة على حصولها على القرض الجديد الذي وافق الدائنون على تقديمه، لقطع الطريق على محاولات الملياردير «مايك آشلي» ضخ أمواله الخاصة لمساعدة سلسلة المتاجر المتعثرة والغارقة في الديون.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، بدأت «دبنهامز» أمس تحركها للحصول على موافقة حملة السندات على قرض جديد طويل الأجل بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (262 مليون دولار) تقدمه مجموعة من البنوك الدائنة لها، مشيرة إلى أن سلسلة المتاجر تحتاج إلى الحصول على موافقة حملة السندات على القرض الجديد قبل الساعة الخامسة من مساء 28 مارس الجاري.

وكانت «سبورتس دايركت» قدمت عرضاً لشراء سلسلة متاجر «ماجازين دو نورد» في الدنمارك، التابعة لمجموعة «دبنهامز»، بهدف مساعدة الأخيرة في تلبية احتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير.