«سيتي سنتر الفجيرة» يحتفي بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

نظم «سيتي سنتر الفجيرة» مؤخراً يوماً كاملاً من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والبدنية للأطفال بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، في إطار التزامه بدعم المبادرات الحكومية خلال عام التسامح.

وتعاون مركز «سيتي سنتر الفجيرة» مع «جامعة عجمان – فرع الفجيرة» لتنظيم يوم الأسرة، في إطار الاهتمام بإثراء قيم التسامح في عام التسامح، حيث يمكن للسكان والزوار والسياح من مختلف الجنسيات الالتقاء كمجتمع واحد، والتواصل والاستمتاع بالأنشطة والورش التفاعلية المجانية من العاشرة صباحاً ولمدة 12 ساعة.

وحوّل مركز التسوق منطقة بجوار كارفور إلى ملعب كبير للعبة «السلم والحية»، حيث يمكن للأطفال اللعب وتحدي بعضهم بعضاً وتكوين صداقات جديدة. كما تمّ إنشاء محطة طهو صغيرة يمكن فيها للأطفال الموهوبين تزيين الكعك بالسكر وقطع الفواكه، في حين يمكن لمن يميلون للفنون الاشتراك في ورش فنية وحِرفية وجلسات رسم على الوجه.