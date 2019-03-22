انتشار الهواتف الذكية ينعش حجوزات السفر عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

دعم الانتشار الواسع للهواتف المتحركة في دول التعاون وارتفاع تعداد السكان من فئة الشباب النمو القوي في حجم المعاملات عبر هذه الهواتف الذكية عام 2018، وفقاً لتقرير السفر المعمق المشترك الذي أصدرته كلير تريب وفلاي إن أمس، وسجلت سوق المنطقة زيادة 110% في الحجوزات عبر الهاتف المتحرك والتي شكلت ثلث الحجم الإجمالي للمعاملات.

وقدم التقرير نظرة شاملة على قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت في دول التعاون، كما سلط الضوء على التحولات الكبيرة التي شهدتها آليات السوق وسلوك المستهلك. وكانت السوق قد شهدت تفاوتاً في متوسط أسعار الرحلات الجوية وكذلك تفضيلات المسافرين في الوجهات ومدة الرحلة وطرق الدفع.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر التوسع المستمر الذي يشهده هذا القطاع، والتوجه المتزايد للاعتماد على الهاتف المتحرك لإجراء المعاملات في المدن الكبرى، وتزايد شعبية قسائم الخصومات والعروض الترويجية بين المسافرين.

وقال سمير باجول، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «كلير تريب»: «في ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الهواتف المتحركة والتي تجعل السفر في متناول التعداد المتزايد من السكان في المنطقة، فإن قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت يمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو.

وتشير مخرجات الدراسة التي قمنا بإجرائها إلى حدوث تغير مستمر في تفضيلات المسافرين، وبالتالي فقد أصبح لزاماً على وكلاء حجوزات السفر عبر الإنترنت الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل التعلم الآلي واستخدام تقنية «بلوك تشين» لتحقيق المزيد من التخصيص والارتقاء بتجربة المستخدم.

عندما قمنا بإطلاق تطبيق الويب التقدمي (PWA) عبر الهاتف المتحرك في عام 2018، ارتفعت معدلات تحول العملاء إلى الاعتماد على هذه القناة الرقمية بنسبة 67% مع استمرارنا في مساعدة المستهلكين على إجراء حجوزات سفرهم بسهولة».

وعلى الرغم من أن بطاقة الائتمان لا تزال هي طريقة الدفع الأكثر شيوعاً في سوق حجوزات السفر عبر الإنترنت، فإن المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الخصم المباشر تستمر في الارتفاع.

وفي الإمارات انخفضت معاملات بطاقات الائتمان من 81% لتصل إلى 72% في العام السابق، في حين ارتفع معدل استخدام بطاقات الخصم المباشر من 19% إلى 28%.

ونظراً للارتفاع الكبير في شعبية المحافظ الرقمية وتطبيقات الأجهزة المحمولة، فإن معاملات الهواتف المتحركة تستمر في استقطاب المزيد من المسافرين للاعتماد عليها بوتيرة متصاعدة.

وفي الوقت نفسه، فقد ارتفع عدد المعاملات التي تتم عبر الأجهزة المتحركة 56% في دولة الإمارات في حين سجلت عُمان ثاني أعلى معدل لهذه الحجوزات في المنطقة بنسبة بلغت 34%.

وفيما يتعلق بأنظمة التشغيل المستخدمة في إجراء حجوزات السفر باستخدام الأجهزة المتحركة في المملكة، فقد