الخطوط الكويتية: أكثر من مليار دولار إجمالي الايرادات في عام 2018

المصدر: الكويت- د ب أ

قال رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أمس إن إجمالي الإيرادات المحققة للشركة 2018 بلغت 330 مليون دينار كويتي (نحو 1.087 مليار دولار) مقارنة بعام 2017 الذي بلغت فيه نحو 298 مليون دينار (نحو 981 مليون دولار).

وأضاف الجاسم أن تقدير إيرادات ربع السنة الأول من العام الحالي تبلغ 76.9 مليون دينار (نحو 253 مليون دولار) مقارنة بالربع الأول من 2018 عندما بلغت الإيرادات نحو 240 مليون دولار.

وأكد أن «الكويتية» ستحقق زيادة خلال الربع الأول من هذا العام 5 % من الإيرادات الإجمالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة 8 % في عدد الركاب هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأشار إلى أن «الكويتية» نقلت 4.1 ملايين مسافر في 2017 ثم ارتفع إلى 4.5 ملايين عام 2018 مع توقعات بنقل 4.7 ملايين راكب العام الجاري.

وقال الجاسم: إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع «بوينج» في التدريب وسيتم إقامة مركز تدريب للطيارين بالكويت.