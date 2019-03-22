كاسبرسكي: تعاملنا مع 346 ألف ملف خبيث يومياً في 2018

حافظت كاسبرسكي لاب على مكانتها في قمة نتائج مقياس TOP3، الذي يختبر حلول الأمن الإلكتروني الخاصة بالأفراد والشركات، بعد تبوئها أحد المراكز الثلاثة الأولى في 77 اختباراً من أصل 88 مختلفاً على مستوى العالم 2018 وتعاملت حلول الشركة مع 346.000 ملف خبيث جديد يومياً 2018.

ويُظهر الترتيب المتقدم الذي أحرزته كاسبرسكي لاب كيف تستمر محفظة منتجاتها في التفوّق بالمنافسة التي تضمّنت حلول الأمن الإلكتروني الأكثر مبيعاً في العالم للعام السادس.

وشهد العام 2018 تعامل تقنيات كاسبرسكي لاب للكشف عن التهديدات مع أكثر من 346,000 ملف خبيث جديد يومياً، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما كان يتمّ التعامل معه يومياً عام 2011 والبالغ 70,000 ملف جديد يومياً. واستطاعت حلول كاسبرسكي لاب، 2018 التصدي لـ مليار و846.9 مليون هجوم انطلقت من موارد عبر الإنترنت في العالم. دبي - البيان