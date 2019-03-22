«بوينغ» تطوّر برمجيات جديدة لطائراتها «737 ماكس»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن شركة بوينغ طورت برمجيات جديدة تتعلق بالتحكم في الرحلات الجوية لأسطولها من طائرات «737 ماكس» عقب حادثي تحطم مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا.

وقالت الإدارة في بيان: «طورت بوينغ أيضاً تدريباً على الرحلات الجوية يتعلق بهذا البرنامج»، مضيفةً أن مراجعة تثبيت البرمجيات والتدريب «يمثل أولوية للإدارة».

وأوضحت، أن الأمر المتعلق بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس 8» و«ماكس 9» ما زال سارياً. وكان عدد من الدول قد أمر بتعليق استخدام 373 ماكس عقب حادث التحطم في إثيوبيا يوم 10 مارس وخلف 157 قتيلاً.