خدمة ألعاب من جوجل عبر تقنيات مبتكرة

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

كشفت جوجل عن تفاصيل خدمة بث ألعاب الفيديو القادمة للشركة موضحة أن مصنعي الألعاب ربما يستخدمون تقنيات سحابية متنافسة.

وأوضحت جوجل، المملوكة لألفابت أن الخدمة المقرر تدشينها هذا العام من شأنها أن تجعل ممارسة ألعاب الفيديو عالية الجودة عبر متصفحات الإنترنت أمراً سهلاً كمشاهدة فيلم على خدمة يوتيوب التابعة للشركة.

وستعمل الخدمة على خوادم جوجل، وستتلقى أوامر من أجهزة المستخدمين وترسل بث فيديو إلى شاشاتهم.

وقال فيل هاريسون نائب رئيس جوجل إن الإعدادات الخاصة باللاعبين ولوحات تسجيل النقاط وغيرهما من البيانات المرتبطة باللعبة لن تشغل بالضرورة حيزاً على خوادم جوجل لكنه قال إن استضافة البيانات على منصات أخرى قد تؤدي إلى إطالة فترات التحميل أو انخفاض جودة البث وقد يحد هذا النهج من إيرادات جوجل من ستاديا.

إلى ذلك تم تغريم جوجل 1.7 مليار دولار في ثالث غرامة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تُفرض عليها في عامين.

لكن مارجريت فيستاجر المفوضة الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار أبدت ترحيباً حذراً بإجراءات اتخذتها جوجل لتعزيز المنافسة ومنح مستخدمي أندرويد فرصة الاختيار بين تطبيقات التصفح والبحث بما يشير إلى أن المخاوف التنظيمية المتعلقة بالشركة توشك على نهايتها.