تأثير إيجابي للإنترنت على سكان الإمارات

المصدر: دبي- البيان

شارك أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء دولة الإمارات في استطلاع لشركة سيسكو أجابوا فيه على سؤالين أساسيين: ما الذي أتاحته لك شبكة ويب اليوم، وما الذي تأمل أن تقدمه في الأجيال المقبلة، وذلك احتفالًا بالذكرى الثلاثين لانطلاق شبكة ويب العالمية.

وقال معظم المشاركين إن الأمر الأول الذي وفرته شبكة الإنترنت للناس في الإمارات هو «الاتصال الدائم بالعائلة والأصدقاء» (%72)، يليه «توفير مورد للترفيه» (%68) و«الاطلاع المتواصل على أحدث الأخبار والاتجاهات» (61%). وأشار المشاركون في الاستطلاع أن قطاع التعليم (%40) هو المستفيد الرئيس من التقدم التقني حتى اليوم، يليه بفارق ضئيل قطاع الترفيه (%39).

ووفقًا للاستطلاع فالأرجح أن شبكة الإنترنت أثرت بنسبة 10% أكثر على طريقة عمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا (%53) مقارنة بالشباب واليافعين بين 16 و24 عامًا (%43).

ويريد معظم المشاركين في الاستطلاع في الإمارات أن توفر الشبكة العالمية «وصولًا أفضل إلى موارد التعليم» (68%) يليه الوصول الأفضل إلى خدمات الرعاية الصحية (% 62).

وقال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في شركة سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا: «نعيش اليوم في عالم كثيف الارتباطات على مستويات عدة، وسنشهد بحلول العام 2022 مرور حجم من البيانات عبر الشبكات العالمية أكثر من مجموع ما مر في الإنترنت عبر تاريخها».