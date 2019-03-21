18.7 مليار دولار سوق السحابة الإلكترونية بالمنطقة 2025

المصدر: دبي- البيان

تسعى «زوهو» الشركة التكنولوجية المتخصصة بتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة ومقرها دبي للاستفادة من الزخم في سوق الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط، الذي قدرت أن تبلغ قيمته 18.7 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأعلنت «زوهو»، أمس عن إقامة تحالف مع شركة PayTabs البحرينية المتخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني، بهدف تقديم حلول مبتكرة للارتقاء بتجربة سداد المدفوعات عبر الانترنت بشكل آمن وفعّال للشركات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر «زوهوليكس»، الذي تعقده الشركة سنوياً لعملائها في دبي، والذي أعلنت فيه أيضاً عن خططها لتوسيع وتعزيز حضورها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب النمو في أعمالها خلال العام الماضي والذي بلغت نسبته أكثر من 100% في الإمارات و71% على مستوى منطقة الخليج.

أسرع الأسواق

وقال حيدر نظام، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في شركة «زوهو»: «تعد الإمارات أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لنا، وقد استثمرنا مبالغ كبيرة لتقوية مكانتنا هنا. وسيسهم دمج PayTabs مع تطبيقات زوهو في تزويد الشركات بمنصة دفع إلكترونية سلسة لإجراء تعاملات مالية دون أي عناء بما يؤدي إلى تبسيط عملياتها اليومية.

وتمثل هذه الشراكة أول دمج من نوعه في المنطقة لبوابة متخصصة في الدفع الإلكتروني PayTabs مع تطبيق المحاسبة «زوهو بوكس»، بهدف رقمنة عمليات الدفع والمحاسبة الإلكترونية معاً».

تبسيط الحياة

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PayTabs، عبد العزيز الجوف: «إننا نبحث دوماً عن طرق جديدة لتبسيط الحياة اليومية لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات.

وسيتيح دمج منصتنا مع تطبيق «زوهو بوكس» توفير وسائل دفع متعددة لقاعدة عملائنا معاً، فضلاً عن أتمتة وتعزيز كفاءة عمليات المحاسبة في شركاتهم. ومن شأن ذلك أن يمكن الشركات من توسيع شبكتها عبر تيسير سداد المدفوعات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».