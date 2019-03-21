الواقع المعزز يشكل مستقبل ألعاب الفيديو

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير مختبر المستهلكين الجديد من إريكسون أن 67% من هواة الألعاب الإلكترونية سيتوجهون لزيادة استخدامهم للواقع المعزز(AR)، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويعود السبب في زيادة شعبية ألعاب الفيديو إلى النمو الحاصل في سوق الألعاب المتنقلة، التي تستهلك حالياً 26% من إجمالي الساعات، التي يتم تمضيتها باستخدام الوسائط الإعلامية.

ويستعرض التقرير آراء 7000 من هواة الألعاب تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عاماً في البرازيل، والصين، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يمثلون عينة تشمل 676 مليون شخص على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى تسليط الضوء على ألعاب الفيديو ودور الواقع المعزز (AR) في خلق المستوى التالي من الألعاب الغامرة، يسلط التقرير الضوء على الآثار المترتبة على زيادة استخدام الواقع المعزز في الألعاب، وتأثيره على الحياة اليومية.

وقال، أندرس إيرلاندسون الباحث الرئيسي في وحدة مختبرات المستهلك في إريكسون، والمؤلف الرئيسي للتقرير:

«باتت ألعاب الفيديو واقعاً منتشراً على نحو واسع، حيث أكد ما لا يقل عن 77 % من المشاركين في الدراسة أنهم لاعبون نشيطون، وستؤدي تقنية الواقع المعزز إلى تطوير وتنمية مجتمع ألعاب الفيديو على نحو غير مسبوق، حيث أبدى أكثر من 1 من كل 3 من المشاركين غير المهتمين بألعاب الفيديو اهتمامهم بألعاب الواقع المعزز».