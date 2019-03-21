110 % زيادة في حجوزات السفر عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

واصلت المنطقة نموها القوي في حجم المعاملات التي تتم عبر هذه الهواتف الذكية في عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير السفر المعمق المشترك لعام 2018 الذي أصدرته كلير تريب وفلاي إن .

وكانت سوق المنطقة قد سجلت زيادة بنسبة 110% في الحجوزات عبر الهاتف المتحرك، والتي شكلت ثلث الحجم الإجمالي للمعاملات.

وقدم التقرير نظرة شاملة على قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما سلط الضوء على التحولات الكبيرة التي شهدتها آليات السوق وسلوك المستهلك. وكانت السوق قد شهدت تفاوتاً في متوسط أسعار الرحلات الجوية.

وكذلك تفضيلات المسافرين في الوجهات ومدة الرحلة وطرق الدفع. وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر التوسع المستمر الذي يشهده هذا القطاع، والتوجه المتزايد للاعتماد على الهاتف المتحرك لإجراء المعاملات في المدن الكبرى.

وقال سمير باجول، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «كلير تريب»: «نحن متحمسون لإطلاق النسخة الرابعة من تقرير السفر المعمق لقطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت في المنطقة، والذي يقدم فهماً شاملاً وعميقاً للتوجهات الرئيسية في السوق وسلوك المستهلك. ومما لا شك فيه أن هذا التقرير أصبح يحتل مكانة مرموقة باعتباره أحد أكثر المصادر المعتمدة والموثوقة للرؤى المتعمقة في قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت».