تغريم «جوجل» 1.7 مليار دولار

المصدر: بروكسل - د ب أ

غرّمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل بـ 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية واستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات «أدسنس» التابعة لها.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي: إن «جوجل عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية وحصنت نفسها من الضغط التنافسي»، مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة.

وأضافت، في بيان:«هذا غير قانوني وفقاً لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية»، مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.

يذكر أن برنامج «أدسنس» التابع لجوجل يسمح للمعلنين بوضع الإعلانات على مواقع الصحف والمدونات.