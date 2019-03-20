5 مليارات دولار إنفاقاً إقليمياً متوقعاً على مراكز البيانات 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن خبراء مختصون أن الإنفاق على مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبلغ مستوى قياسياً عند نحو خمسة مليارات دولار خلال العام الجاري، في وقت يزداد اهتمام الشركات بتحديث مراكز البيانات بوصفه أساساً متيناً لإحداث التحوّل الرقمي.

ومن المتوقع أن ينمو إنفاق الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأنظمة الخاصة بمراكز البيانات خلال العام 2019 بنسبة 2% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 5 مليارات دولار، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن شركة «غارتنر» للاستشارات وأبحاث السوق.

وترى شركة «كوندو بروتيغو»، البارزة في الاستشارات وتوريد الحلول في مجال البنى التحتية التقنية وإدارة المعلومات في دولة الإمارات، أن الشركات تعمل على تحديث البنى التحتية والمنصات الأساسية الخاصة بمراكز البيانات «لتوفير التكاليف وزيادة المرونة وتشجيع الابتكار ورفع كفاءة العمل».

وقالت سافيتا باسكار، رئيس العمليات لدى الشركة، إن وصول الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات قياسية «يُدلّل على تزايد إدراك الرؤساء التنفيذيين أن مراكز البيانات تحوّلت من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية»، وأضافت: «يُعدُّ تحديث البنى التحتية في مراكز البيانات في العام 2019 أولوية أولى لدى الشركات والمؤسسات الساعية أكثر من أي وقت مضى إلى تخزين البيانات وتأمينها وتحليلها للتمكّن من تقديم نماذج أعمال رقمية مبتكرة، والتوسّع في أنظمتها لمواكبة نمو أعمالها التجارية».