«مايكروسوفت» العلامة الأكثر ألفة بين مستهلكي الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حافظت صناعة التكنولوجيا والاتصالات في دولة الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بين 15 صناعة تم دراستها للعام الثالث وفقاً لتقرير «إم.بي.إل.إم» المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

وأظهرت «مايكروسوفت» أقوى نمو في هذه الصناعة، حيث ارتفعت إلى المرتبة الثانية هذا العام، بينما كانت في المرتبة 5 في عام 2018 والمرتبة 8 في عام 2017. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي ألفة العلامة التجارية (BIQ)، لا تزال «أبل» تحتل المرتبة الأولى في هذه الصناعة، وبشكل عام في الدراسة المتعلقة بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

وقال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم. بي. إل. إم»، دبي: «إن التكنولوجيا والاتصالات هي صناعة حيوية تمتلك قدرة تنافسية فعّالة في دولة الإمارات، وإن الشعور بالتعزيز والدعم من خلال التكنولوجيا واضح من حولنا، وهذه الصناعة هي وسيلة طبيعية لتحقيق ذلك. لقد دخلت «مايكروسوفت» بنجاح إلى مجال خدمات السحابة وعززت علامتها التجارية لتقديم خدمات مبتكرة رئيسية، وإعادة تحديد موقعها في قلوب وعقول المستهلكين».

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية بوصفها رابطاً عاطفياً يقيس ويعزز الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية التي يحبها ويستخدمها، وتتفوق العلامات التجارية الأكثر ألفة على أفضل العلامات التجارية في مقياس S&P ومقياس فورتيشن 500 من حيث الإيرادات والأرباح، كما تبين الدراسة أن المستهلكين على استعداد لدفع مبالغ أكثر لعلامتهم التجارية المفضلة وأقل استعداداً للعيش من دونها، وفقاً لتقرير 2019 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.