هجوم إلكتروني على «نورسك هيدرو»

المصدر: أوسلو - رويترز

تكافح نورسك هيدرو، إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في العالم، لاحتواء هجوم إلكتروني، أمس، أثّر سلباً على منشآتها للتصنيع، ما دفع أسهمها للانخفاض.

وأغلقت الشركة عدة مصانع لبثق المعدن، والتي تحول قوالب الألومنيوم إلى مكونات لشركات صناعة السيارات وشركات البناء وصناعات أخرى، في حين يجري تشغيل مصاهرها العملاقة في دول من بينها النرويج وقطر والبرازيل يدوياً.

وأثر الهجوم، الذي بدأ مساء أول من أمس وتصاعد الليلة الماضية، على أنظمة المعلومات في أنشطة الشركة.

وقالت الشركة : «تعكف هيدرو على احتواء وتحييد الهجوم، لكنها لا تعرف بعد المدى الكامل للموقف».