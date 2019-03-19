30 ألف وظيفة في مهب الريح

المصدر: برلين- رويترز

قال ممثل عن اتحاد فيردي العمالي في ألمانيا وعضو بهيئة الإشراف في دويتشه بنك لتلفزيون إن- تي.في: إن الاندماج بين دويتشه بنك ومنافسه كومرتس بنك قد يؤدي إلى تخفيضات وظائف على المدى الطويل تصل إلى ثلاثين ألف وظيفة.

وقال يان دوشيك، بحسب تصريحات نشرتها المحطة التلفزيونية أمس، إن معظم الثلاثين ألف وظيفة المعرضة للخطر متمركز في ألمانيا. وأضاف أنه على المدى القصير، هناك عشرة آلاف وظيفة مهددة.

وقال دوشيك «في رأينا، الاندماج المحتمل لن ينتج عنه نموذج أعمال يكون مستداماً على المدى الطويل».

وكان دويتشه وكومرتس بنك أكد أول من أمس أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما، في مؤشر على أن جهود دمج أكبر بنكين في ألمانيا تتسارع.

وقال دويتشه بنك «في ضوء الفرص البازغة، قرر مجلس إدارة دويتشه بنك مراجعة الخيارات الاستراتيجية». وأضاف: إنه ليس من المتيقن إبرام صفقة وإن مجلس الإدارة «يركز على تحسين أفق النمو وربحية البنك». وقال كومرتس بنك إن نتيجة المحادثات «مفتوحة».