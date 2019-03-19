الترفيه يشعل المنافسة بين الناقلات الأمريكية

المصدر: برلين - د ب أ

أطلقت أكبر شركات خطوط الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية حملة للتفوق على بعضها البعض، حيث تقدم وسائل ترفيه مجانية على متن الطائرات، ويبدو كأن الفائزين ركاب من محبي الموسيقى والتلفاز.

أطلقت شركة «يونايتد أيرلاينز» أحدث محاولاتها لتعلن في يناير الماضي أنها بدأت تقديم بث تلفزيون مباشر مجاني على متن 211 طائرة من طائرات «بوينغ 737» وهي مزودة بأنظمة ترفيهية ملحقة بظهور المقاعد.

وحتى لا تتفوق عليها شركة «أمريكان أيرلاينز» ، قالت إنها سوف تقدم بثا مجانيا «لأبل ميوزيك» من خلال خدمة «واي فاي» مجانية داخل الطائرة.

وانضمت شركة «ساوث إيست أيرلاينز» إلى المنافسة في نوفمبر، والعام الماضي قالت شركة «دلتا أيرلاينز» التي تقدم بثا تلفزيونيا مجانيا منذ 2016،