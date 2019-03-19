احتجاج بيئي على خطط بناء مطار جنوبي نيبال

المصدر: كاتمندو - د ب أ

احتج العشرات من النشطاء المعنيين بشؤون البيئة أمس، على خطط بناء مطار دولي في الأراضي الواقعة بجنوبي نيبال المتاخمة للهند.

ونظمت مجموعة مؤلفة من 200 شخص مسيرة لمسافة 3 كيلومترات في كاتمندو، وهم يحملون لافتات مكتوب عليها «حافظوا على الطبيعة من أجل المستقبل»، و«تنمية بدون تدمير».

وقالت الحكومة إن مطار نيجاده الدولي، يهدف لتخفيف الزحام عن المطار الدولي الوحيد في نيبال في العاصمة كاتمندو. ويقول النشطاء إنه سوف يدمر الغابات والحياة البرية في المنطقة.

وقالت شريستي سينج شريثا، التي تنتمى لجماعة تحالف الشعب من أجل الطبيعة، التي نظمت المسيرة «إذا قامت الحكومة ببناء المطار، سوف يختفى امتداد الغابات الوحيد المتبقي في المنطقة».

ويقول النشطاء إنه جرى قطع 2.5 مليون شجرة من أجل بناء المطار، الذي سوف يقع على بعد 175 كيلومتراً جنوبي كاتمندو. مع ذلك، قالت الحكومة إن عدد الأشجار التي تم قطعها تقدر بنحو 250 ألف شجرة.