صادرات اليابان تتراجع للشهر الـ 3

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، أمس، تراجع صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.2% سنوياً إلى 6.38 تريليونات ين (57.3 مليار دولار)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية، تراجعت صادرات اليابان إلى الدول الآسيوية الأخرى التي تستقبل نحو 52% من إجمالي صادرات اليابان بنسبة 1.8% إلى 3.3 تريليونات ين خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7 % سنوياً إلى 6.05 تريليونات ين، مما أدى إلى فائض تجاري لليابان قدره 339 مليار ين، وهو أول فائض تجاري لليابان منذ خمسة أشهر.

يذكر أن الفائض التجاري المستمر لليابان مع الولايات المتحدة يثير انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.