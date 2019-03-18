التكنولوجيا تعزز سعادة الركّاب بتبسيط إجراءات السفر

المصدر: Ⅶ جنيف ــ البيان

أشارت نتائج تقرير صادر عن شركة «سيتا»، بعنوان «اتجاهات تكنولوجيا المعلومات في مجال الركاب 2019»، إلى زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين الذين يستخدمون التقنيات المؤتمتة لإنهاء إجراءات السفر على متن الرحلات الجوية بالمقارنة مع العام 2017، حيث ترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع مستويات الرضا.

ووفقاً للتقرير الصادر برعاية شركة «إير ترانسبورت وورلد»، أن 44% من الركاب استخدموا نقاط مراقبة جوازات السفر المؤتمتة لاستكمال إجراءات السفر خلال العام 2018، والتي سجلت زيارة تقارب الضعف عن نسبة 21% التي سجلت في العام 2017.

ويبحثُ التقرير الصادر اليوم في سُبل مساهمة التكنولوجيا في توفير تجربة سفر أكثر سلاسة للركاب عبر كافة مراحل رحلتهم، حيث سجل الركاب ارتفاعاً في مستوى رضاهم بمعدل 3.85% عند مرورهم عبر نقاط مراقبة جوازات السفر الذاتية، مقارنة بالركاب الذين استخدموا نقاط مراقبة الجوازات التقليدية التي يشغّلها الموظفون، والتي تعدّ من المراحل الأكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت بالنسبة للمسافرين، كما وصل معدل الرضا لدى هذه الفئة من مستخدمي التكنولوجيا إلى 8.36 من أصل 10 نقاط.

وأكد ماتيس سيرفونتين رئيس قسم شؤون حلول السفر الجوية في «سيتا»، أن أبرز هذه النتائج التي توصل إليها تقريرنا هذا العام في ارتفاع معدلات رضا الركاب خلال المراحل التي يتمكّنون فيها من استخدام التكنولوجيا.

وأشار سيرفونتين إلى العوائد المجدية التي لاقتها شركات الطيران والمطارات بعد الاستثمار في هذه التقنيات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات المسافرين خلال رحلاتهم، ومع تطوّر التكنولوجيا على مدى الأعوام الماضية، تحوّلت إجراءات الحجوزات، وتسجيل إجراءات الوصول، وتسليم الحقائب إلى عمليات مؤتمتة، ما لاقى استحسان الركاب.

وأضاف: «يشير تقرير هذا العام إلى مستوى الزيادة المسجلة في رضا الركّاب نتيجة توفير نقاط مراقبة جوازات السفر المؤتمتة بالتعاون مع الجهات الحكومية وأجهزة مراقبة الحدود».

وبحسب التقرير، شكلت البوابات المؤتمتة المستخدمة عند نقاط إجراءات الصعود إلى الطائرة نجاحاً جديداً على مستوى قطاع الطيران والمسافرين، إذ لم يقتصر أثر اعتماد التكنولوجيا على تسريع إجراءات التحقق من الركّاب، بل أسهم أيضاً في دعم العمليات الأكثر كفاءة وتسريع الفترات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، حيث يشير التقرير إلى أنّ إتاحة المجال أمام الركاب لتنفيذ إجراءات الصعود إلى الطائرة بأنفسهم تزيد معدلات الرضا لديهم بنسبة تصل إلى 2.2%.