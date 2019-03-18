الصين تخفض رسوم الإنترنت

المصدر: بكين - وكالات

تعمل الصين حالياً على تحسين خدمات الإنترنت وخفض الرسوم في هذا العام، وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وستسعى الوزارة إلى أن تجعل 98 % من القرى في البلاد تحصل على خدمات شبكات اتصالات الجيل الرابع و98 بالمائة من القرى الفقيرة متصلة بشبكة النطاق العريض.

وسيتم خفض متوسط تكلفة خدمة النطاق العريض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 15 % في هذا العام، في حين أن متوسط رسوم خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة سينخفض بنسبة 20 % على الأقل، وفقا للمبادئ التوجيهية. كما تعهدت الوزارة بتسريع عملية الاستخدام التجاري لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.