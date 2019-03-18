«اليانز» نحو دمج ذراعها المالية مع «دويتشه بنك»

المصدر: برلين- د ب أ

تدرس شركة «أليانز إس إي» للتأمين ومقرها ألمانيا، إمكانية دمج ذراعها الخاصة بإدارة الأصول مع مجموعة «دي دبليو إس جروب» التابعة لمصرف «دويتشه بنك إي جي» لإنشاء كيان لإدارة المال الوطني، بحسب مصادر مطلعة.

وتبحث شركة التأمين ومقرها ميونيخ في جدوى إبرام اتفاق مع أكبر مصرف في ألمانيا لتشكيل كيان أعمال قيمته 1.17 تريليون يورو (1.33 تريليون دولار)، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

يذكر أن «دي دبليو إس جروب» هي واحدة من أهم أذرع دويتشه بنك، ويتردد المصرف في بيع حصته بالوحدة المدرجة في البورصة.

وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة «دي دبليو إس» 5.6 مليارات يورو، وتقدر أسهم دويتشه بنك البالغة 78% بنحو 4.3 مليارات يورو.