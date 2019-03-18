أمريكا تدرس إصدار قانون لاستخدام تكنولوجيا التعرّف إلى ملامح الوجه

المصدر: واشنطن- د ب أ

تستعد الولايات المتحدة لإصدار أول قانون لتنظيم استخدام الشركات والمؤسسات العامة لتكنولوجيا التعرف إلى ملامح الوجه بهدف حماية خصوصية العملاء وعدم تعقبهم.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه رغم انتشار استخدام الأجهزة التي تلتقط ملامح الوجه لتحديد هوية الشخص في العديد من الأماكن، فإنه لا يوجد أي قانون لتنظيم استخدام التكنولوجيا.

وبالفعل تقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون باسم «قانون حماية الخصوصية مع الاستخدام التجاري لتكنولوجيا التعرف إلى ملامح الوجه» والتي يحظر على الشركات والأماكن العامة التي تستخدم هذه الأنظمة، جمع البيانات الخاصة بالعملاء عبر هذه الأنظمة دون معرفة العملاء، وعدم استخدام هذه البيانات دون الحصول على إذن منهم.

ووفقاً لمشروع القانون فإنه لن يكون في مقدور الشركات استخدام أجهزة التعرف إلى ملامح الوجه لتحديد هوية العميل الذي يدخل مقارها أو تتبعهم إذا لم تحصل على إذن من العميل.

يذكر أن تقنية التعرف إلى ملامح الوجه، أصبحت تقنية قوية للغاية تتيح للشركات والمؤسسات الحكومية تحديد هوية الشخص على أساس صورة وجهه فقط. وكانت الشرطة في البداية هي التي تستخدم هذه التكنولوجيا قبل أن ينتشر استخدامها على نطاق واسع.

وتستخدم هذه التكنولوجيا حالياً في المطارات والمسارح والأماكن العامة، دون وجود أي قوانين تنظم حماية خصوصية الأفراد الذين يتعرضون لها، وتحدد ما يمكن للشركات عمله بما تجمعه من معلومات باستخدام هذه التكنولوجيا.

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري «روي بلانت» والسيناتور الديمقراطي «بريان شاتس» ليكون أول قانون اتحادي في الولايات المتحدة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا.