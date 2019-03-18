الصين وأمريكا يبحثان تطوير الطاقة والمدن الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو ــ شينخوا

ناقشت مجموعة من الباحثين والخبراء الأمريكيين والصينيين، في وادي السيليكون الفرص والتحديات في مجال تطبيق الطاقة الذكية وبناء القرى الذكية في الولايات المتحدة والصين.

وتبادل ممثلون من شركة «مايكروسوفت» ومعهد أبحاث ترابط الطاقة العالمية في أمريكا الشمالية (جيري) وغيرهم من المتخصصين في صناعة الطاقة تجاربهم وخبراتهم في تطوير الطاقة الذكية في ندوة نظمها مجلس الطاقة الخضراء الأمريكي الصيني في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وقال تشن شي، كبير مسؤولي المعلومات في معهد (جيري) بأمريكا الشمالية، التابع لشركة الشبكة الكهربائية الحكومية في الصين، إن الشركة، وهي أكبر مرفق لخدمات الكهرباء في الصين، تمتلك تكنولوجيا كهربية متقدمة وخبرة وفيرة في بناء شبكات الطاقة في البلاد.

ولفت تشن إلى أن الولايات المتحدة راكمت الكثير من الخبرة في مجال سوق الطاقة والكفاءة العالية وقدرة جني الأرباح ضمن شركات المرافق العامة، والتي يمكن أن تتعلمها الصين من أجل تطوير شبكة طاقة أفضل وأكثر كفاءة في المستقبل.

وعقدت الندوة جلستين لإجراء مناقشات متعمقة حول التعاون في مجال الطاقة الذكية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات الحالية والمستقبلية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الطاقة وتطوير الأعمال وبناء القرى الذكية.

وكان من بين المتحدثين في الجلستين سكوت ماوفايس، مدير مدن «مايكروسوفت»، الذي تحدث عن الذكاء الاصطناعي من ناحية الاستدامة، وتشيوي وانغ، رئيس (جيري) في أمريكا الشمالية، والبروفسور توم كوسنيك، وهو شريك في مشاريع «فاوندرز إكس»، وهي شركة رأسمال استثماري في مراحلها الأولى، تختص بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.