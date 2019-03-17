ماذا تعرف عن الطائرة بيونغ 737 ماكس وما الخطوات التالية؟

المصدر: وكالات

توقف ما يربو على 300 طائرة بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 عن الطيران بعد حادثين مروعين خلال الأشهر الخمسة الماضية في إثيوبيا وإندونيسيا قتل فيهما نحو 350 شخصا.

لا يزال التحقيق جاريا في الحادثين. أحد أكبر الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة: هل البرنامج الإلكتروني للطائرة هو السبب؟

- أوقفت بوينغ تسليم جميع طائرات ماكس الجديدة إلى عملائها.

- أظهرت بيانات الأقمار الصناعية التي تم جمعها من رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية والأدلة من موقع التحطم أوجه تشابه مع حادث ليون إير في إندونيسيا، مما دفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى منع طيران جميع طائرات بوينج ماكس.

- قال مصدران مطلعان على الأمر إن المحققين عثروا وسط الحطام على واحدة من قطع الذيل المسؤولة عن تثبيت الطائرة أثناء الطيران وإن جزءا منها كان في وضع غير عادي مماثل لحادث طائرة ليون إير.

- أبلغ الطيار في رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية عن مشاكل في التحكم الداخلي وتلقى الإذن بالعودة. كما طلب طيار رحلة ليون إير العودة بعد فترة قصيرة من الإقلاع من جاكرتا.

- قال مصدر استمع إلى تسجيل مراقبة الملاحة الجوية إن رحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية كانت سرعتها عالية بشكل غير عادي بعد إقلاعها قبل أن تبلغ الطائرة عن مشاكل وطلبت الإذن بالصعود سريعا.

- قال المصدر لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه إن صوتا من قمرة القيادة طلب زيادة الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر قبل أن يطلب العودة بشكل عاجل. اختفت الطائرة من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800 قدم.

- في باريس، قالت الوكالة الفرنسية للتحقيق في حوادث الطائرات إن بيانات مسجل صوت قمرة القيادة تم استخلاصها بنجاح. وقالت الوكالة الفرنسية في تغريدة إنها لم تستمع إلى الملفات الصوتية وإنها نقلت البيانات إلى محققين إثيوبيين.

- ذكرت لجنة سلامة النقل في إندونيسيا إنها تعتزم تقديم موعد إصدار تقرير التحقيق في تحطم طائرة ليون إير بنحو شهر. وتخطط اللجنة الآن لإصدار التقرير بين شهري يوليو وأغسطس ، بدلا من إصداره بين أغسطس آب وسبتمبر .

- في أعقاب حادث ليون إير في أكتوبر، قالت بوينغ إنها بصدد تحديث البرنامج الإلكتروني للطائرات. وبعد حادث إثيوبيا، قالت الشركة إنها ستقوم بتحديث البرنامج في كل الطائرات في غضون الأسابيع المقبلة.

- تتمسك بوينغ بأن طائراتها الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود آمنة، لكنها دعمت قرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بمنع الطائرة من الطيران. وخشية ما قد يترتب على ذلك من أضرار مالية والإضرار بالعلامة التجارية، أقبل المستثمرون على بيع أسهم الشركة لتنخفض قيمتها السوقية بحوالي 26 مليار دولار.

* ما هي الخطوات التالية؟

- قال مشرعون أمريكيون إن الطائرات قد تتوقف عن الطيران لأسابيع لتحديث البرنامج الإلكتروني وتثبيته على كل طائرة.

- قالت مصادر مطلعة على المسألة يوم 16 مارس آذار إن بوينج تعتزم إصدار البرنامج الإلكتروني المحدث لطائراتها 737 ماكس في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.

- لم ترفع دعاوى قضائية منذ تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية لكن بعض محامي المدعين قالوا إنهم يتوقعون مقاضاة بوينج في الولايات المتحدة.

- من المتوقع أن يصدر المحققون تقريرا أوليا استنادا إلى المعلومات التي يتم جمعها من تسجيلات الصندوقين الأسودين لبيانات الرحلة وقمرة القيادة.

- قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في 16 مارس إن تحليل الحمض النووي لرفات الركاب قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

- ستتخذ الدول قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع حظر الطيران عن طائرات بيونغ 737 ماكس أم لا بناء على تلك المعلومات.

