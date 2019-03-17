«سامسونج» تطلق برنامج استبدال الهواتف القديمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، عن إتاحة الفرصة أمام عملائها في دولة الإمارات للحصول على أحدث هواتفها الذكية S10, S10+ Galaxy S10e الجديدة من خلال مبادلتها مع أجهزتهم القديمة لفترة زمنية محدودة إبتداء من أمس.

ويمكن للعملاء مبادلة طرز محددة في متاجر التجزئة الخاصة بعدد من شركاء سامسونج أو عن طريق الإنترنت على www.samsung.com والحصول على أفضل الأسعار بحسب حالة هواتفهم القديمة.

وتتضمن قائمة الهواتف الذكية التي يمكن مبادلتها مجموعة متنوعة من الأجهزة وتعتمد الأسعار عند المبادلة على نوع الهاتف الذي يراد استبداله وحالته.

وقال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: اليوم، من خلال طرح برنامج الاستبدال نحن نمنح عملاءنا الكرام الفرصة لترقية أجهزتهم القديمة إلى أحدث أجهزة Galaxy S10 وتجربة أفضل الابتكارات مقابل أقل سعر ممكن. ويغطي هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الأجهزة المحمولة وهو متاح في معظم متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات وكذلك عبر الإنترنت من خلال www.samsung.com.

تم تصميم سلسلة هواتف Galaxy S10 بمجموعة واسعة من المزايا الاستثنائية على مستوى التصميم والتكنولوجيات لتأهيل المجموعة للتطورات المستقبلية القادمة ومن ضمنها ماسح بصمة الأصبع المدمج في الشاشة والآمن، وكاميرات بمزايا احترافية، وشاشة العرض السينمائي، والشحن اللاسلكي المشترك.