«التوازن الاقتصادي» يحتضن يوماً مفتوحاً لأبناء الموظفين

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت لجنة السعادة والإيجابية بمجلس التوازن الاقتصادي «توازن» يوماً مفتوحاً لأبناء الموظفين بمكاتب المجلس احتفاءً بيوم الطفل.وتحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي 15 مارس بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكانت فعاليات اليوم المفتوح قد بدأت بجولة لأبناء الموظفين في مكاتب الشركة.

وشهد اليوم المفتوح فعاليات وأنشطة عديدة اشتملت على الألعاب والمسابقات والتلوين.

وأشادت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي المساعد لأداء الأعمال والتي ترأس لجنة السعادة والإيجابية بتوازن بمبادرات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومن ضمنها تخصيص يوم للاحتفال بالطفل الإماراتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020.