معالم الإمارات تتزين بالأخضر احتفاءً بالعلاقات مع إيرلندا

المصدر: دبي - البيان

تألقت العديد من المباني والصروح الفريدة في الإمارات بالأضواء الخضراء احتفالاً باليوم الوطني في إيرلندا، ضمن إطار مبادرة جلوبال جرينينج السنوية العاشرة التي أطلقتها هيئة السياحة الإيرلندية لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر، حيث اكتسى برج خليفة والعديد من المباني والصروح المميزة في الإمارات بحلّة خضراء زاهية، وذلك كبادرةٍ طيبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بين إيرلندا والإمارات.

وإلى جانب برج خليفة، اشتملت المعالم الإماراتية الشهيرة التي انضمت إلى المبادرة على برج العرب وأبراج كيان ونيشن تاورز وإنتركونتيننتال أبوظبي وياس أبوظبي ونادي خور دبي للجولف وملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وقد أضاء باللون الأخضر حول العالم ما يزيد على 370 من الصروح والمعالم والملاعب والمتاحف والأبراج العالمية الشهيرة ومن بينها دار الأوبرا في مدينة سيدني وعجلة عين لندن، ومبنى إمباير ستيت الأمريكي.

وقال آيدان كرونين، سفير جمهورية إيرلندا لدى دولة الإمارات: «لطالما كانت الإمارات داعماً قوياً لمبادرة جلوبال جرينينج التي أطلقتها هيئة السياحة الإيرلندية ونحن فخورون بانضمام المزيد من المباني والمعالم والصروح الهامّة إلى المبادرة هذا العام ولا سيما برج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم وبرج كيان، وأبراج نيشن تورز وإنتركونتيننتال أبوظبي».

ومنذ الإعلان عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرات الدخول إلى إيرلندا العام الماضي، رحّبت إيرلندا بأعداد متزايدة من السياح الإماراتيين حيث كشفت دناتا للسفريات عن ارتفاع أعداد الزوار من الإمارات إلى إيرلندا 63.5% خلال 2018 كما أظهرت تقارير شركة طيران الإمارات تسجيل زيادةٍ بمقدار 17% في عدد الرحلات الجويّة من دبي في حين أشارت تقارير شركة الاتحاد للطيران إلى ارتفاع عدد الرحلات بنسبة 14% من أبوظبي.