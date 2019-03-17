اندماج مصرفي «دويتشه» و«كومرتس» يهدد بشطب آلاف الوظائف

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

حذّرت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا من إمكانية شطب عشرات الآلاف من الوظائف في حال اندماج مصرفي دويتشه بنك وكومرتس بنك، وهما أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، قال يان دوشيك، خبير المصارف لدى «فيردي»:إن هناك تخوفاً من أن يصل عدد الوظائف المشطوبة جراء هذه الخطوة إلى «30 ألف وظيفة في أسوأ الظروف».

تجدر الإشارة إلى أن دوشيك هو أيضاً عضو في مجلس الإشراف والمراقبة على مصرف دويتشه بنك.

وأضاف دوشيك: «لا نزال نتحرك في نطاق التكهنات، وفي حال كانت هناك محادثات على مستوى العمل تبحث في مثل هذا السيناريو، فإن الحديث لا يزال بعيداً عن نطاق التنفيذ». وثمة تكهنات مثارة منذ أشهر حول اندماج محتمل بين المصرفين، وقد عزز هذه التكهنات ترويج وزارة المالية الاتحادية لتقوية المصارف الوطنية.