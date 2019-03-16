دبي بين أفضل مدن العالم استخداما للتكنولوجيا الذكية

المصدر: وام

حلت دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم التي تقدم تجربة ايجابية لسكانها من خلال التكنولجيا الذكية وفق أحدث تقرير للمؤشر العالمي للمدن الذكية .

يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن فعاليات الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل الذي تحتضنه دبي خلال الفترة من 8 الى 10 أبريل المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووفق المؤشر فإن أفضل المدن التي تقدم تجربة إيجابية لمواطنيها شملت سنغافورة و لندن ونيويورك ودبي وسيول وبرشلونة.

وتم تطوير هذا المؤشر للمدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم مع الأخذ في الاعتبار أربعة عوامل رئيسية في التكنولوجيا مبنية على التنقل ووسائل الموصلات والرعاية الصحية والسلامة العامة والإنتاجية.

وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" الجهة التنظيمية لمعرض مدن المستقبل: "تخطو الكثير من الدول حول العالم بخطى واثقة نحو توفير مقومات المدن الذكية لإدراكها أهمية ذلك في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها و الاستدامة لأجيالها القادمة ويأتي هذا في وقت غزت فيه التكنولوجيا الحديثة أوجه الحياة كافة ما يعول عليها في تسريع خطوات التحول نحو المدن الذكية .. وتعكس الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل المكانة الريادية لدولة الإمارات العالمية كقاعدة للابتكار والتميز في مجالات المدن الذكية.