تبرئة رئيس بورصة رقمية من تهمة الاختلاس

المصدر: طوكيو-د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة يابانية برأت، الرئيس السابق لبورصة «متجوكس» ومقرها طوكيو، المتخصصة في تداول العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»، من اختلاس مئات الملايين من الين (ملايين الدولارات) من عملائها قبل أعوام.وقالت وكالة «كيودو» إن محكمة طوكيو الجزئية دانت مارك كاربيليس، بالتلاعب في بيانات تجارية وحكمت عليه بالسجن 30 شهراً، مع وقف التنفيذ مدة أربع سنوات.

ونفى كاربيليس وهو مواطن فرنسي، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، فيما طالب ممثلو الادعاء بمعاقبته بالسجن عشر سنوات.

يذكر أنه في فبراير 2014 أوقفت بورصة «متجوكس» وهي واحدة من أكبر البورصات في العالم للعملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» في ذلك الوقت بشكل مفاجئ جميع المعاملات للعملة الافتراضية وقدمت طلباً بالإفلاس.

ثم ذكرت البورصة أنها فقدت حوالي 850 ألفاً من بيتكوين.