18 إرشاداً للتعامل مع الإعلانات الاستثمارية الوهمية والمُضللة

المصدر: إعداد: رامي سميح - غرافيك : محمد أبو عبيدة

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 19 إرشاداً للمستثمرين للتعامل مع الإعلانات الوهمية وحملات الترويج الاستثمارية المضللة، تهدف من خلالها إلى حماية المستثمرين وتجنب وقوعهم كضحايا.

1 - يجب على المستثمر التحقق من بيانات الترخيص والاعتماد لمدير الاستثمار.

2 - تجاهل أي عرض ترويجي في حال رفض مدير الاستثمار الكشف عن بيانات الترخيص.

3 - تجاهل العرض الترويجي في حال عدم شعورك بالارتياح عند التعامل مع مدير الاستثمار.

4 - تأكد من أن بلد التأسيس «الذي ينتمي إليه مدير الاستثمار» يتمتع بسمعة ممتازة أو ذات تصنيف ائتماني ممتاز.

5 - تجنب الكشف عن بياناتك الشخصية المهمة.

6 - كن واثقاً بأن مدير الاستثمار لن يعرض عليك خيارات الاستثمار قبل أن يسألك عن مصادر دخلك وأهدافك الاستثمارية.

7- اطلب نشرة الاستثمار أو الدليل أو الإرشادات أو نشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة لك.

8 - اطلع على محتوى أصول الاستثمار وقنوات الاستثمار والجهات التي ستقوم بتشغيل أموالك في عملية الاستثمار.

9 - اطلب الاطلاع على الأداء التاريخي لمدير الاستثمار والأصول التي يديرها.

10 - اطلع على أنواع الاستثمار أو الاستثمارات المعروضة لك، وافهم طبيعة الاستثمار وجدواه.

11 - اقرأ فقرة مخاطر الاستثمار لدى نشرة الاستثمار بعناية وافهمها.

12 - اطلب الحصول على مسودة التعاقد مع مدير الاستثمار أو مقدم الخدمات الاستثمارية.

13 - تجنب دفع أية مبالغ مالية أو الدخول في عقود استثمار لا تفهمها.

14 - اطلع على كافة الرسوم المترتبة عليك كمستثمر وافهمها.

15 - احذر من الانجرار خلف الوعود الوهمية بتحقيق الثراء السريع والعوائد المذهلة.

16 - توخ الحذر إذا استمر المروّج أو الوسيط في الاتصال بك ودفعك للاستثمار ولو بمبلغ بسيط مقدماً.

17 - تحقق من إمكانية التعامل مع مدير الاستثمار مباشرة أو باستخدام خدماته عبر الإنترنت.

18 - تواصل مباشرة مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة للإبلاغ عن أية إعلانات وهمية وحملات ترويج مريبة.

البيانات: هيئة الأوراق المالية والسلع