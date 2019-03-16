«فوربس»: دبي ضمن أفضل خمس وجهات عالمية للمسافرات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل خمس وجهات للمسافرين من السيدات نشرتها مجلة فوربس.

وقالت المجلة الأمريكية:«هناك الكثير لرؤيته والقيام به في هذه الإمارة، ولكن يمكنك القيام بمعظمها في غضون 4 أو 5 أيام وتشعر كما لو أنك اكتشفت عالمًا جديدًا بالكامل في وقت قصير. تشعر النساء العازبات بالأمان والراحة».

وأضافت:«تتوفر سيارات أوبر وسيارات الأجرة والفنادق وشركات السياحة وجميع الجوانب الأخرى في صناعة السفر بأعداد كبيرة، وهناك حياة ليلية نابضة بالحياة، وهي آمنة ويمكن الوصول إليها للمسافرات سواء منفردات أو في مجموعات، وتزخر المدينة بالكثير من أماكن التسوق كافية لإشغال أكبر محبي التسوق أطول وقت ممكن».

والأماكن الأخرى التي أوردتها المجلة إلى جانب دبي هي كوبا وجزر جالاباجوس وسنغافورة.