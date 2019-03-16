7.7 مليارات درهم إنفاق مستهلكي الإمارات على التجميل والعطور في 2018

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019» في ميسي فرانكفورت، نمو الدورة المقبلة من المعرض التي من المتوقع أن تكون الأكبر والأكثر شمولاً لأدوات ومعدات التجميل والزينة واللياقة البدنية ومنتجات العناية بالبشرة في المنطقة، حيث تتضمن برنامجاً جديداً يعرض أبرز الفعاليات المهمة والدائمة، إضافة إلى قائمة من العارضين المميزين.

وتفيد شركة يورومونيتور انترناشيونال أن قيمة التجزئة لسوق التجميل والرعاية الشخصية في الشرق الأوسط وأفريقيا (الذي يتضمن العطور، ومنتجات العناية بالشعر، والعناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل الملونة، وأدوات الزينة الرجالية) ستبلغ 34.9 مليار دولار (128 مليار درهم) في 2019 لتصل إلى 43.4 مليار دولار في 2022 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.5 %.

في الإمارات، أنفق المستهلكون 2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) في عام 2018 على سلع مثل العطور (610 ملايين دولار)، ومستحضرات التجميل الملونة (297 مليون دولار)، ومنتجات العناية بالبشرة (306 ملايين دولار)، ومنتجات التزيين الرجالية (298 مليون دولار)، ومنتجات العناية بالشعر (323 مليون دولار) ومنتجات الحمام والاستحمام (167 مليون دولار).

وينتظر أن يشارك في بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019 أكثر من 1,750 عارضاً من 62 دولة، حيث يقام المعرض في الفترة من 15 إلى 17 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشارك في المعرض 27 جناحاً وطنياً، ويغطي ستة أقسام منتجات، كما يتضمن برنامجاً مكتظاً بالفعاليات الخاصة.

وتمثل النسخة الرابعة والعشرون من المعرض السنوي منصة فريدة لتواصل الأعمال والأفكار الملهمة لجمهور يتوقع أن يتجاوز 35,000 من الشارين التجاريين ومحترفي التجميل.