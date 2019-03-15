أجر رئيس «شل» يرتفع لأكثر من مثليه في 2018 إلى 22.8 مليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة رويال داتش شل النفطية، أمس، إن إجمالي أجر رئيسها التنفيذي بن فان بيوردن ارتفع لأكثر من مثليه ليصل إلى 20.1 مليون يورو (22.8 مليون دولار) في 2018، وهو ما يرجع في الأساس إلى مكافأة وخطة تحفيزية.

وهذا ثاني أعلى أجر يتقاضاه فان بيوردن على الإطلاق منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في 2014 الذي تقاضى فيه 24.2 مليون يورو، وكان ذلك بفعل تغييرات في حساب الضرائب ومستحقات التقاعد نتيجة لترقيته.

ومع هبوط أسعار النفط، انخفض أجر فان بيوردن إلى 5.6 ملايين يورو في 2015، ثم ارتفع مجدداً إلى 8.6 ملايين في 2016 و8.9 ملايين في 2017. وقالت «شل»، إن لفان بيوردن دوراً محورياً في عملية الاندماج مع منافستها «بي.جي»، وتنفيذ خطة تخارج بقيمة 30 مليار دولار «وقيادة القطاع في وضع نهج للامتثال لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ».