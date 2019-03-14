ارتفاع أسعار الجملة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة، أمس، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2% شهرياً.

جاءت هذه الزيادة أعلى من توقعات المحللين التي كانت 0.1 % فقط بعد تراجع الأسعار بنسبة 0.6% شهرياً في يناير الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 % سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.7 % بعد ارتفاع بنسبة 0.6 % سنوياً خلال يناير الماضي.

وزادت أسعار الصادرات اليابانية خلال فبراير الماضي بنسبة 0.6 % شهرياً، في حين تراجعت بنسبة 1.7 % سنوياً، بحسب بيانات البنك. وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1.1 % شهرياً وتراجعت بنسبة 0.7% سنوياً.