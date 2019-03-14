نصف الشركات بألمانيا تعاني نقص المهارات

المصدر: برلين - د ب أ

حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تزايد نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. وجاء في تقرير سوق العمل الصادر عن الغرفة، أمس، أن 49% من الشركات تواجه مشكلات في إيجاد عمالة ماهرة تشغل فرص العمل الشاغرة لديها.

وكانت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة تبلغ 47% العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات المتضررة قطاع البناء، وهو ما يتسبب على سبيل المثال في إرجاء مشروعات توسيع البنية التحتية للتقنيات الرقمية.

وقال نائب المدير التنفيذي للغرفة، أخيم ديركس، أمس، في برلين: «إن هذا العجز يعرّض إمكانات النمو والابتكار في ألمانيا للخطر».