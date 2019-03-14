3 أولويات لاستيعاب الطلب على النقل الجوي

المصدر: سنغافورة ــ البيان

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الحكومات وقطاع الشحن الجوي للتركيز على ثلاث أولويات ضرورية لاستيعاب الطلب المتزايد على القطاع وضمان الحصول على القدر الأكبر الممكن من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطيران. وذلك خلال فعاليات النسخة 13 من الندوة العالمية للشحن.

وتشمل هذه الأولويات الثلاث تعزيز سرعة تحديث العمليات، وتطبيق وتنفيذ المعايير العالمية، وفتح الحدود أمام الأنشطة التجارية.

وحثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على ضمان تطبيق والعمل ضمن المعايير العالمية على الدوام. وفي هذا الصدد، سلّط ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال كلمته الضوء على مثالين اثنين:

• المعايير الدولية للنقل الآمن لبطاريات الليثيوم، حيث تلجأ بعض شركات الشحن إلى تجاهل المعايير العالمية، في حين لا تقوم الحكومات بالمساءلة في تنفيذ القوانين، وفي بعض الحالات، نراهم يبذلون جُهداً في مكافحة البضائع المزورة أكبر من الجهد المبذول في مجال بطاريات الليثيوم.

• تنفيذ الاتفاقيات الدولية لجعل التجارة أبسط وأرخص وأسرع. طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات بتنفيذ ثلاث اتفاقيات مهمة: (1) اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، (2) اتفاقية مونتريال لعام 1999 (MC99)؛ (3) اتفاقية كيوتو المعدّلة الخاصة بالمنظمة العالمية للجمارك.