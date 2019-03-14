تزايد إنتاج البيض العضوي في ألمانيا

المصدر: فيسبادن ــ د ب أ

أصبحت مزارع الدجاج البياض في ألمانيا تراهن أكثر على التربية العضوية، حيث أعلن مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن أمس، أنه على الرغم من أن ألمانيا لا تزال تنتج النسبة الأكبر من استهلاكها من البيض، والتي بلغت العام الماضي نحو 12.3 مليار بيضة، بالطرق التقليدية، أنتجت من ذلك المزارع التي تستخدم التربية العضوية نحو 1.3 مليار بيضة، أي نحو عُشر البيض المنتج.

وأوضح مكتب الإحصاء أن عدد أماكن تربية الدجاج البياض بالطرق العضوية تضاعف منذ عام 2007 إلى 5.4 ملايين مكان حتى أواخر عام 2018، وبذلك ارتفعت النسبة بواقع 11% تقريباً.

وبلغ عدد الدجاج البياض الذي كان في المزارع الألمانية عام 2018 نحو 4.8 ملايين دجاجة، أي بزيادة 6.1% عنه قبل عام، في حين انخفض عدد الدجاج البياض الذي يربى في مجموعات صغيرة وفي أقفاص بنسبة 14.2% مقارنة بعام 2017 إلى 8. 2 مليون دجاجة، وراعت الإحصاءات مزارع الدجاج التي لا تربي أقل من 3000 دجاجة.