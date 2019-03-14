الصين تنتج أكبر مطروقة فولاذية

المصدر: جينان ــ شينخوا

أنتج مصنع صيني للفولاذ أكبر مطروقة فولاذية غير ملحومة في العالم، والتي تم تطويرها بشكل خاص باعتبارها الجزء الرئيسي من وحدة لتوليد الطاقة الكهرونووية.

يبلغ وزن هذه المطروقة الفولاذية على شكل حلقة، التي أنتجتها شركة شاندونغ إريتا للصناعات الثقيلة ومقرها شاندونغ بشرقي الصين، 150 طناً ويبلغ قطرها 15.6 متراً، وهما رقمان قياسيان على المستوى العالمي.

تم تطوير المنتج من قبل معهد بحوث المعادن التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وطلبته الشركة الوطنية الصينية للصناعة النووية. من المتوقع أن تلعب وظيفة الدعم في المفاعل النووي لتحمل ضغطاً يصل إلى 7000 طن. وكان الهيكل الفولاذي العملاق ينتج عبر لحام الأجزاء المطروقة. ومع ذلك، فإن وصلات اللحام تكون عرضة للضغط العالي، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة في توليد الطاقة الكهرونووية.