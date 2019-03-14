"هاتريك" رونالدو في أتلتيكو مدريد يرفع أسهم يوفنتوس 23%

ارتفعت أسهم يوفنتوس 23% بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز كبير 3-0 الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل "هاتريك" كريستيانو رونالدو.

وقفز سهم يوفنتوس بنسبة 23% خلال تداولات النهار ارتفاعا من 17.09% مع بداية التداولات في الصباح، بحسب "روسيا اليوم".

وأثبت رونالدو (34 عاما) أنه لا يزال قيمة مضافة بتسجيله ثلاثية رائعة أبقت يوفنتوس في المسابقة، وذلك بعد قدومه صيفا من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وقال رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يبلغ راتبه السنوي 31 مليون يورو، "لهذا السبب اشتراني يوفنتوس، لمساعدته في مباريات مماثلة".

ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفا مرتين في آخر 4 مواسم.