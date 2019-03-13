دبي تستضيف نهائي تحدي الروبوتات الخليجي في أبريل المقبل

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي لأول مرة العرض النهائي لتحدي الروبوتات بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ترعاه جمعية الهندسة والتقنية، حيث تستضيف الجامعة الكندية بدبي إحدى مراحل تصفيات الإمارات، حيث ستحتضن طلاباً من مختلف جامعات الدولة يوم السبت الموافق 16 مارس للتنافس على حجز مقعد في العرض النهائي في 6 أبريل. كما سيتضمن نهائي المنافسة لجنة تحكيم متمرسة تضم ممثلين من جمعية الهندسة والتقنية، وهي أكبر معهد هندسي مهني متعدد التخصصات في العالم.

قال الدكتور شريف موسى، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بالجامعة الكندية بدبي: «يؤثر مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الكثير من جوانب الحياة اليومية على عدة صُعد متقدمة بشكل متزايد. ومع انتشار تلك التقنيات، يزداد الطلب على الخريجين الذين لديهم أعمال إبداعية وفنية وريادية من أجل ابتكار واستكشاف آفاق جديدة مثيرة في علم الهندسة».