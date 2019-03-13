«دو» تنال شهادة «كريستال مارك» لتواصلها مع عملائها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نالت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شهادة «كريستال مارك» التي تمنحها شركة Plain English Campaign البريطانية المتخصصة في مجال تحرير الوثائق واعتمادها وفقاً لمستوى وضوح وبساطة اللغة المستخدمة فيها.

وتُعد دو أول شركة خدمات اتصال في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة تقديراً لجهودها والتزامها المستمر بتعزيز رضا العملاء من خلال التواصل معهم عبر مختلف القنوات بلغة إنجليزية سلسة تتسم بالبساطة والوضوح. وتعتبر «كريستال مارك» الشهادة الدولية الوحيدة المعترف بها في العالم في مجال اعتماد الوثائق والملفات.

وتسعى دو إلى الارتقاء بمعايير خدمة عملائها وبالتالي تحسين مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، تعتبر هذه الشهادة ثمرة العمل المتواصل وحرص الشركة المستمر على الالتزام بأعلى معايير الشفافية في التعامل مع عملائها.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: «حرصنا في دو على التواصل مع مختلف فئات عملائنا بلغة بسيطة وسلسة بعيدة عن التعقيد بهدف مساعدتهم على معرفة حقوقهم والفوائد التي يحصلون عليها من خدماتنا وعروضنا.

ونحن نؤمن بأهمية التواصل السلس في تعزيز العلاقات مع العميل وإثراء تجربته معنا. ويسعدنا حقاً الحصول على شهادة «كريستال مارك» العالمية، التي تمثل دليلاً على جهودنا المبذولة لتعزيز رضا العملاء وتزويدهم بخدمات عالية الجودة تتسم بالشفافية والبساطة عبر مختلف قنوات التواصل سواء الرقمية أو تلك الموجودة على الأرض».

ومن جهتها، قالت كريسي ماهر، الحاصلة على مرتبة الإمبراطورية البريطانية والمدير المؤسس في شركة Plain English Campaign: «يسعدنا تقديم شهادة «كريستال مارك» لشركة دو، الرائدة في مجال خدمات الاتصال في دولة الإمارات، لتصبح بذلك أول شركة اتصال في الشرق الأوسط تحوز هذه الشهادة.

لقد لاحظنا منذ زمن بعيد التزام دو باستخدام لغة إنجليزية سلسة ومفهومة للجميع عند تواصلها مع مختلف شرائح عملائها، وفي الحقيقة هذا ما نحتاجه اليوم في عالم اتصالات الأعمال.

ونحن بدورنا نحث جميع الشركات أن تحذو حذو دو لأن العملاء في عصرنا الحالي باتوا أكثر رغبةً بتلقي رسائل أو معلومات بسيطة خالية من التعقيدات».