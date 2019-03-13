تخوّف إيطالي من الشركات الأجنبية

المصدر: روما - د ب أ

حذر «ماتيو سالفيني» نائب رئيس وزراء إيطاليا من الاتفاقية التي تستعد حكومته لتوقيعها مع الصين قائلاً إنه يرفض رؤية الشركات الأجنبية «تحتل إيطاليا».

وأعلن «سالفيني» الذي خاض حزب الرابطة الذي يقوده الانتخابات الإيطالية الأخيرة تحت شعار «إيطاليا أولاً» على غرار سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحفظه على الاتفاقية بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي «جوزيبي كونتي» إنه سيوقع اتفاقاً مع الصين.

وقال «سالفيني» على هامش زيارته لمدينة ميلانو الإيطالية «إذا كان الأمر يتعلق بمساعدة الشركات الإيطالية على الاستثمار في الخارج فإننا مستعدون للحديث مع أي شخص، لكننا بالتأكيد لسنا مستعدين لعمل ذلك إذا كان الأمر يتعلق باحتلال الشركات الأجنبية لإيطاليا».