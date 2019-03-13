20 % من مبيعات الأحذية في ألمانيا يتم عبر الإنترنت

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

تجاوزت نسبة الأحذية المبيعة في ألمانيا في العام الماضي عبر الإنترنت، 20% من إجمالي الأحذية المبيعة في ذلك العام، وذلك وفقاً لما أعلنته الرابطة الاتحادية لتجارة الأحذية في ألمانيا أول من أمس.

وأوضحت الرابطة أن قيمة المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت مجدداً في العام الماضي بنسبة تراوحت بين 4 إلى 5%. ووصفت الرابطة العام الماضي بأنه كان عاماً صعباً بالنسبة لتجارة الأحذية، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات تراجعت وفقاً لبيانات أولية بنسبة 3% لتصل إلى 11.5 مليار يورو.

وأوضحت الرابطة أن تجارة الأحذية عانت في النصف الأول من العام الماضي من الحرارة الصيفية التي بدأت من أبريل.

وأعربت الرابطة عن تفاؤلها لنتائج العام الحالي بالرغم من النتائج المحبطة في العام الماضي، وتوقع 47% من التجار حدوث نمو في قيمة المبيعات، مقابل 25% من التجار توقعوا تراجعها مجدداً.