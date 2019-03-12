سنغافورة تحظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي

المصدر: أ ف ب

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة الثلاثاء حظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي، بعد كارثة تحطّم طائرة اثيوبية من الطراز نفسه الأحد ومقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.

وأعلنت الهيئة في بيان أنّها "تعلق مؤقتا عمليات كافة أشكال طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى سنغافورة في ضوء حادثتين قاتلتين تتضمن طائرات بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر".

وأعلنت أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 14,00 (06,00 ت غ).

وقالت الهيئة إنّ "سيلك اير" الجناح الإقليمي لشركة الطيران السنغافورية تشغل 6 طائرات من طراز بوينغ ماكس.

وأوضحت أنّ قرار "التعليق سيعاد النظر فيه حين تتوافر معلومات السلامة ذات الصلة".

وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها.

وأعلنت شركة الخطوط الإثيوبية مقتل الركّاب ال 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة الأحد. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وطلبت الصين الإثنين من شركات الطيران الداخلية، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته عدة شركات طيران اخرى.

فيما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض على شركة بوينغ إجراء تعديلات على طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 تشمل بخاصة البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة، غداة تحطّم الطائرة الإثيوبية.