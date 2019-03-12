ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تفوز بــ37 جائزة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

فازت الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي بــ37 جائزة خلال مسابقة صالون كولينير «Salon Culinaire» التي أقيمت على هامش معرض جلفود 2018، بما في ذلك 12 جائزة ذهبية و11 فضية و14 برونزية، بالإضافة إلى حصولها على لقب «أفضل جهد مبذول من قبل مؤسسة فردية» للعام الثامن على التوالي، وهو ما يؤكد الخبرة والقدرات الكبيرة التي يتمتّع بها فريق العمل.

وكشف المركز عن قيام قسم الضيافة التابع له بتقديم خدمات الضيافة المتكاملة لــ415.3 ألف شخص في 1056 فعالية خارجية خلال عام 2018. ويواصل المركز تعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة إقليمية لاستضافة الفعاليات وتقديم خدمات الضيافة الراقية.

وقال محمد الجميري، نائب الرئيس للضيافة من مركز دبي التجاري العالمي: «تُعدّ النتائج التي حققناها في عام 2018 شهادة على كفاءة فريق الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، بدءاً من الطهاة وحتى موظفي الخدمة، الذين يعدون مستقبل الصناعة وقوتها الدافعة. ويتمتّع الفريق بخبرة لا تُضاهى في تقديم خدمات الضيافة لمجموعة كبيرة من أبرز الفعاليات، سواء داخل مركز دبي التجاري العالمي أو خارجه، من حفلات الزفاف والعشاء وحتى الولائم والحفلات الموسيقية، وهو ما يدعمه فريق مبيعات الفعاليات الخارجية والعمليات اللوجستية. ويعد الابتكار والإبداع في التنفيذ، وتقديم خدمتنا وفق أرقى المعايير العالمية، أموراً أساسية في نهجنا المتواصل في رفع مستوى الخدمة، وتعزيز مكانة دبي عالمياً».

ويعمل في فريق الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي 148 طاهياً من 19 بلداً، وأكثر من 300 موظف خدمة مدربين يمكنهم تحضير وتقديم الطعام لأكثر من 20 ألف شخص يومياً. وقد نجح أسطول فريق الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي في عام 2018، الذي يضم 9 شاحنات مبردة و6 شاحنات بحمولة 305 أطنان و3 حافلات، في تغطية مسافة 435,396 كيلومتراً، ما يعادل 10.86 أضعاف المسافة حول العالم.

وقدّم قسم الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، المتخصص في خدمة حفلات الزفاف الضخمة، خدماته لــ 165 حفل زفاف داخل المركز ، بالإضافة إلى 150 حفل زفاف في القاعات الخارجية التي يديرها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدّم فريق العمل خدمات تزويد الطعام لـ25 حفل زفاف في أماكن خاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات.