لينكس دبي يختار فيرسيرفيس شخصية العام الإعلانية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلن مهرجان لينكس دبي الدولي للإبداع أمس ايان فيرسيرفيس مؤسس وشريك الإدارة ومدير تحرير مجموعة موتيفيت Motivate الإعلامية، شخصية العام الإعلانية لعام 2019.

ويتم اختيار شخصية العام الإعلانية، وهي من أعلى الجوائز، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإعلان (مكتب الإمارات)، التي رشحت ايان فيرسيرفيس لهذا اللقب.

ويحصل على هذا اللقب من قدم إسهامات مهمة وكبيرة في سبيل تقدم صناعة الاتصالات والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلق هاني غريب، رئيس مكتب الاتحاد الدولي للإعلان في الإمارات بالقول إن ايان هو شخصية مهمة في مجال الإعلام في الإمارات، وإسهاماته لتطوير صناعة النشر والإعلام في هذا البلد تعتبر تاريخية، كما أن خدماته للاتحاد الدولي للإعلان، خاصة في الإمارات، تركت بصمة لن تنسى لسنوات.