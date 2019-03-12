حضور قوي لـ«الإمارات» و«الاتحاد» في المعرض السعودي للطيران

المصدر: دبي- البيان

تشارك طيران الإمارات والاتحاد للطيران في أول معرض دولي للطيران في المملكة العربية السعودية.

وسوف تعرض طيران الإمارات إحدى طائراتها الإيرباص A380 في المعرض الذي سيقام في مطار ثمامة بالرياض يومي 12 و13 مارس 2019، ويمثل المعرض باكورة معارض الطيران والفضاء التي تقام في المملكة العربية السعودية.

حيث ستوفر أمام زوار المعرض الفرصة للقيام بجولة داخل الطائرة العملاقة، والاطلاع على منتجاتها الفريدة في جميع الدرجات، بما في ذلك الصالون الجوي بحلته الجديدة.

وتتوقع طيران الإمارات أن تحظى طائرتها A380، التي تعد الأضخم خلال المعرض، بإقبال كبير من زوار المعرض.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «يعد المعرض السعودي الدولي للطيران حدثاً مهماً يجمع بين شركاء عالميين ويساعد على تعزيز العلاقات القائمة بين المملكة وصناعة الطيران والفضاء العالمية.

ويجسد قرارنا عرض إحدى طائراتنا الإيرباص A380 خلال المعرض الجوي مدى قوة التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية ودعمنا تنمية وتطوير قطاع الطيران المدني على الساحة الإقليمية».

وداخل جناح الاتحاد للطيران، سيستطيع الزوار مشاهدة طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التي تحمل شعار الأولمبياد الخاص، وطائرة من طراز إمبرير فينوم 100E التابعة لأكاديمية الاتحاد للتدريب ووحدة العرض المتنقلة الفريدة، الأمر الذي يمنح زوار المعرض فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من منتجات الشركة وخدماتها المبتكرة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «هناك روابط قوية تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ويمثل المعرض فرصة لتسليط الضوء على عدد من طائرات الاتحاد للطيران ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة في السوق السعودية، كما يشكل شهادة واضحة على دعم التعاون بين البلدين في قطاع الطيران وغيره من القطاعات».